Sogno e incubo Maifredi alla Juventus | la rivoluzione mancata Baggio la zona Montezemolo e il paragone con Motta

Maifredi sulla panchina della Juventus, nella stagione 1990-91, è una di quelle che meglio si avvicinano al concetto di. Leggi su Calciomercato.com L`avventura di Gigisulla panchina della, nella stagione 1990-91, è una di quelle che meglio si avvicinano al concetto di.

Luigi Maifredi è sicuro : “Guardiola andrà alla Juventus - non mi sbaglio”

È cominciata l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus: “Un bravo tecnico, ma penso sarà soltanto un traghettatore, sono certo che la Juve ha in mente un colpo grosso”. Per l’ex ...

La bomba di Gigi Maifredi : “Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus”

L'ex tecnico riflette sull'esonero di Thiago Motta e sulle differenze con la sua esperienza poi si lascia andare a una previsione clamorosa sul futuro dei bianconeri.Continua a leggere

La Juventus di Maifredi andava meglio di quella di Thiago Motta : era quarta - a 4 punti dal primo posto

La Juventus di Maifredi andava meglio di quella di Thiago Motta: era quarta, a 4 punti dal primo posto Dieci vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte. Che nel campionato 90-91 facevano 28 punti in ...

