Incidente su lavoro operaio muore travolto da blocco di vetrate e infissi nel Trapanese

blocco di infissi e vetrate. È morto così, a Palermo, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisci. Pietro Zito è deceduto all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siculo in seguito alle gravissime ferite riportate in un tragico Incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso nel comune balneare di Misiliscemi, in provincia di Trapani. Tg24.sky.it - Incidente su lavoro, operaio muore travolto da blocco di vetrate e infissi nel Trapanese Leggi su Tg24.sky.it Schiacciato da undi. È morto così, a Palermo, undi 35 anni originario di Montelepre ma residente a Cinisci. Pietro Zito è deceduto all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siculo in seguito alle gravissime ferite riportate in un tragicosulavvenuto giovedì scorso nel comune balneare di Misiliscemi, in provincia di Trapani.

Potrebbe interessarti anche:

Monte Piazzo - la galleria senza pace. Blocco in calcestruzzo travolge un operaio : paura nel cantiere olimpico

Colico (Lecco) – Una galleria maledetta. Dopo i crolli, gli allagamenti, le ripetute chiusure, anche un grave infortunio. L’altra sera un manovale di 41 anni ha rischiato di morire nella Monte ...

Travolto da un blocco di cemento : operaio ricoverato in codice rosso

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi, martedì 11 marzo, in un cantiere edile di via Papa Giovanni XXIII, nei pressi dell'ospedale di Gardone Val Trompia. Verso le 8.13, un operaio bresciano ...

Operaio ferito dal distacco di lastre di vetro - indagato il suo datore di lavoro

COPERTINO – Un imprenditore 56enne di Copertino è indagato per lesioni colpose, con l’aggravante di non aver ottemperato nel rispetto delle norme antinfortunistiche nel cantiere nel quale la sua ...

Incidente sul lavoro nel Trapanese, operaio di Montelepre muore schiacciato da una porta blindata. Incidente su lavoro, operaio muore travolto da blocco di vetrate e infissi nel Trapanese. Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato da una porta blindata. Tragedia nel cantiere della scuola a Fino Mornasco: operaio muore precipitando da 10 metri. Incidente sul lavoro: operaio muore investito. Operaio muore sul lavoro a 35 anni. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di tg24.sky.it che:) Incidente su lavoro, operaio muore travolto da blocco di vetrate e infissi nel Trapanese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente su lavoro, operaio muore travolto da blocco di vetrate e infissi nel Trapanese ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Incidente sul lavoro: operaio muore investito - Francesco D’Alò travolto mentre sistemava la segnaletica in un cantiere sulla tangenziale di Bologna. Lavorava per una ditta del Faentino ...

(Lo rende noto msn.com:) Un operaio muore investito da un furgone in un cantiere sulla tangenziale Bologna, due feriti - Il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triumvirato, verso la A14, è stato chiuso per i soccorsi e poi riaperto. Il cantiere, spiega Autostrade, è in fase di rimozione ...