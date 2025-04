Tvpertutti.it - Chi è stata eliminata tra Chiamamifaro e Senza Cri? Spoiler Amici Serale stasera

news,: chi èdal?Tornaildicon la quarta puntata in onda. Anche in questo appuntamento, nella fase finale del talent targato Maria De Filippi ci sarà solo un'eliminazione. Come noto dalle anticipazioniate della registrazione, a avvenuta giovedì 10 aprile scorso, sono finiti al ballottaggio: chi è stato fatto fuori dalla Scuola?Negli ultimi giorni,ha avuto un momento di difficoltà. In lame, si è sfogata con Lorella Cuccarini dicendo di sentirsi il brutto anatroccolo e sola, come se valesse meno degli altri. Riuscirà, invece, a ricredersi al ballottaggio finale con la figlia distina Parodi?daldi: anticipazioni eSecondo fonti social che sono arrivate anche a noi di TVPerTutti.