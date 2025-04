Siracusa incendio alla raffineria Sonatrach impianto sequestrato

Siracusa ha sequestrato l’impianto Butamer all’interno dello stabilimento Sonatrach di Augusta (Siracusa), dove ieri sera, 11 aprile, si è verificato un incendio.Due operai di 39 e 61 anni sono stati investiti dalle fiamme ed avrebbero ustioni di secondo e terzo grado per il 35 per cento della superficie corporea. I due operai si trovano ricoverati in prognosi riservata al centro ustionati all’ospedale Cannizzaro di Catania.Sonatrach raffineria Italiana ha reso noto che intorno alle ore 20 circa di ieri, 11 aprile, si è verificato “un incendio nella sezione F751 dell’impianto Butamer” all’interno del proprio stabilimento. L'articolo Siracusa, incendio alla raffineria Sonatrach, impianto sequestrato proviene da Dayitalianews. Dayitalianews.com - Siracusa, incendio alla raffineria Sonatrach, impianto sequestrato Leggi su Dayitalianews.com Due operai di 39 e 61 anni sono stati ustionati dalle fiamme.La Procura dihal’Butamer all’interno dello stabilimentodi Augusta (), dove ieri sera, 11 aprile, si è verificato un.Due operai di 39 e 61 anni sono stati investiti dalle fiamme ed avrebbero ustioni di secondo e terzo grado per il 35 per cento della superficie corporea. I due operai si trovano ricoverati in prognosi riservata al centro ustionati all’ospedale Cannizzaro di Catania.Italiana ha reso noto che intorno alle ore 20 circa di ieri, 11 aprile, si è verificato “unnella sezione F751 dell’Butamer” all’interno del proprio stabilimento. L'articoloproviene da Dayitalianews.

Potrebbe interessarti anche:

Siracusa–Modica - incidente in autostrada : auto travolgono un bovino - tre donne in ospedale

MODICA – Paura sull’autostrada Siracusa–Modica a seguito di un insolito e pericoloso incidente. Due vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro causato dalla presenza improvvisa di un bovino sulla ...

Mafia : blitz a Siracusa con 22 arresti - colpo al monopolio della droga in città

Riguarda la città di Siracusa l’operazione antimafia della polizia di Stato che, all’alba, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania - su richiesta della ...

Siracusa - scontro pulmino-furgone : tre morti e sette feriti

È di tre morti e sette feriti, di cui quattro in condizioni critiche, il bilancio dell’incidente stradale fra un pulmino da otto posti e un furgone avvenuto sulla statale 194, nel territorio di ...

Incendio in Sonatrach, la Procura sequestra l’impianto butamer. Le immagini dell’area. Incendio alla raffineria Sonatrach, due operai feriti. Augusta (SR), incendio alla raffineria Sonatrach: due operai feriti. Incendio alla raffineria Sonatrach, impianto sequestrato. Incendio alla raffineria Sonatrach, due operai feriti. Incendio alla raffineria Sonatrach di Augusta: due operai ustionati, sequestrato l’impianto. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Incendio alla raffineria Sonatrach, impianto sequestrato - La Procura di Siracusa ha sequestrato l'impianto Butamer all'interno dello stabilimento Sonatrach di Augusta (Siracusa), dove ieri sera si è verificato un incendio. (ANSA) ...

(Ne dà notizia msn.com:) L'incendio nella raffineria di Augusta, sequestrato l'impianto - La Procura di Siracusa ha sequestrato l’impianto Butamer all’interno dello stabilimento Sonatrach di Augusta (Siracusa), dove ieri sera si è verificato un ...

(Come riferisce msn.com:) Incendio alla raffineria Sonatrach, due operai feriti - Due operai sono rimasti feriti in un incendio scoppiato questa sera alla raffineria Sonatrach di Augusta, nel polo industriale di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione i due lavoratori erano impeg ...