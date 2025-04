Il codice Ateco per la fornitura di servizi sessuali | il fisco regolarizza la prostituzione?

codice Ateco (la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche) che ha sorpreso tutti: il 96.99.92. Accanto si legge: "servizi di incontro e attività simili". E andando a spulciare nella catalogazione poco sotto spuntano la. Bresciatoday.it - Il codice Ateco per la fornitura di "servizi sessuali": il fisco regolarizza la prostituzione? Leggi su Bresciatoday.it C'è un numero nel nuovo(la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche) che ha sorpreso tutti: il 96.99.92. Accanto si legge: "di incontro e attività simili". E andando a spulciare nella catalogazione poco sotto spuntano la.

Potrebbe interessarti anche:

Il Fisco regolarizza la prostituzione : spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato)

C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso ...

Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort : così il fisco regolarizza “l’organizzazione di servizi sessuali” (che però è reato)

Prostitute ed escort avranno il loro codice Ateco, la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat: è quanto scoperto dal giornale Open, secondo cui la voce, entrata in vigore il 1° ...

L’Istat mette in regola la prostituzione - ora c’è un codice Ateco apposta : cosa cambia

Nei nuovi codici Ateco 2025 ce n'è anche uno che copre la "fornitura e organizzazione di servizi sessuali", inclusa la "prostituzione". Chi guadagna con questa attività - che non è illegale, purché ...

Il fisco regolarizza la prostituzione? Il codice Ateco per la fornitura di "servizi sessuali". Istat, prostituzione ed escort hanno il proprio codice Ateco. «Preso da norme Ue, solo attività legali. Codice Ateco 2025: inclusi i servizi di incontro e sessuali. Scoppia la polemica. Un codice Ateco per le prostitute, agenzie di escort e servizi sessuali. L'Istat: solo per attività legali. Ora per il fisco anche escort e prostitute hanno il loro codice di attività. Il Fisco regolarizza la prostituzione, anche le escort hanno il proprio codice Ateco. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia repubblica.it ha pubblicato che:) Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort - Anche prostitute ed escort saranno iscritte alla Camera di Commercio e avranno un codice tutto per loro. E’ infatti spuntata una nuova voce nell’elenco Ateco per classificare le diverse attività ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Un codice Ateco per le prostitute, agenzie di escort e servizi sessuali. L’Istat: solo per attività legali - La nuova classificazione sulle attività economiche introduce un codice anche per la «fornitura di servizi di prostituzione» e «organizzazione di servizi sessuali». L’esperto: cortocircuito che istituz ...

(In base a quanto diffuso da today.it:) Il fisco regolarizza la prostituzione? Il codice Ateco per la fornitura di "servizi sessuali" - Nella nuova classificazione c'è anche un riferimento alla "organizzazione di eventi" o alla "gestione di locali". Istat: "Ci adeguiamo alle descrizioni comunitarie, ma la nostra implementazione riguar ...