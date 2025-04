Arresti evasioni latitanza | chi era Graziano Mesina

Graziano Mesina, ieri aveva lasciato il carcere di Opera per essere trasferito in ospedale a causa delle sue condizioni di salute ed è morto poche ore dopo. Classe '42, la sua lunga carriera criminale era cominciata a Orgosolo quando aveva solo 14 anni con l'accusa di porto abusivo .L'articolo Arresti, evasioni, latitanza: chi era Graziano Mesina proviene da Webmagazine24.

Graziano Mesina - il bandito sardo tra leggenda e realtà

AGI - Graziano Mesina, noto anche come Gratzianeddu, è uno dei banditi più famosi della Sardegna. Nato il 4 aprile 1942, Mesina ha vissuto una vita tra fughe spettacolari, rapimenti e ...

È morto Graziano Mesina

AGI - Graziano Mesina è morto. Lo riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda. L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Ieri aveva lasciato il carcere di Opera, per essere ...

È morto Graziano Mesina - l’ex bandito sardo era stato scarcerato per motivi di salute

È morto all'età di 83 anni Graziano Mesina, che proprio ieri era stato scarcerato dopo che era stata accolta l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata al tribunale di ...

