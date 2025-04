ReArm Europe la maggioranza approva compatta la guerra alla Russia FDI FI e Lega votano si alla Camera a sostegno del piano di riarmo di von der Leyen verso un nemico inesistente

Continua il percorso di creazione di nemici invisibili, dal lockdown al green pass e ai "no vax", fino alla guerra alla Russia alla Camera sono state votate le mozioni sul piano di riarmo ReArm Europe di Ursula von der Leyen. 7 sono i documenti presentati, 1 della maggioranza e 6 delle opposizioni.

Von der Leyen presenta “Rearm Europe” : “Piano da 800 miliardi di euro per la difesa”

“Viviamo in tempi pericolosi, la sicurezza dell’Europa è minacciata in modo serio, la questione ora è se saremo in grado di reagire con la rapidità necessaria”. Da qui un piano in 5 punti per ...

Rearm Europe - Schlein : “A Bruxelles insisteremo per cambiare proposta von der Leyen”

“Domani a Bruxelles andrò al vertice del Partito socialista e discuteremo della proposta von der Leyen su cui confermo le critiche del Partito Democratico. Il PD è fortemente a favore della difesa ...

Rearm Europe : perché opporsi vuol dire rimanere schiavi

Roma, 12 mar – La storia sta subendo un’accelerazione di portata globale, forse mai vista in un periodo di tempo così breve; equilibri consolidati da decenni, anche se per ora solo sulla carta, ...

(A darne comunicazione è msn.com:) ReArm Europe, approvata la mozione di maggioranza. No ai sei documenti presentati dalle opposizioni - Il documento del centrodestra impegna il governo a favorire «la costituzione di una forza multinazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite» ...

(Come si legge su msn.com:) Piano riarmo europeo, Camera approva mozione maggioranza. Opposizioni attaccano: "ReArm non c'è" - (Adnkronos) - La Camera ha approvato la mozione della maggioranza sul Piano di riamo europeo con 114 sì. L'aula ha bocciato tutte le altre mozioni presentate dall'opposizione. Alla Camera le opposizio ...

(In base alle informazioni di repubblica.it:) Riarmo: approvata la mozione di maggioranza, ma senza il ReArm Eu. Le opposizioni: “Siete spaccati” - L’escamotage per tenere unito il centrodestra. Ma la Lega rompe il fragile equilibrio: “Ci opponiamo fermamente a questi 800 miliardi di debiti” ...