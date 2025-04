Tra le strade di Fontanarosa riecheggia il sacrificio di Cristo | emozioni senza tempo

tempo di lettura: 2 minutiLa Santa Pasqua di Resurrezione è alle porte e la Parrocchia San Nicola Maggiore di Fontanarosa, per vivere la pienezza del cammino quaresimale, ha organizzato la rappresentazione della Via Crucis, per rievocare la Passione di Cristo e ripercorrere alcune stazioni che condussero Gesù fino alla crocifissione sul Golgota.La rappresentazione storica con costumi dell’epoca, si svolgerà il prossimo venerdì Santo, 18 Aprile, con inizio ore 19.00. Saranno rappresentate lungo le strade e le piazze del nostro comune le seguenti scene: la lavanda dei piedi, l’ultima cena, Gesù nell’orto degli ulivi, Gesù giudicato dal Sinedrio, Il rinnegamento di Pietro, il giudizio davanti a Ponzio Pilato e la Crocifissione e morte di Gesù.La rievocazione è stata organizzata in collaborazione con diversi sodalizi associativi locali, la Confraternita di Misericordia, l’Azione Cattolica, l’Associazione Fontanarosa Comunità “Prof. Anteprima24.it - Tra le strade di Fontanarosa riecheggia il sacrificio di Cristo: emozioni senza tempo Leggi su Anteprima24.it di lettura: 2 minutiLa Santa Pasqua di Resurrezione è alle porte e la Parrocchia San Nicola Maggiore di, per vivere la pienezza del cammino quaresimale, ha organizzato la rappresentazione della Via Crucis, per rievocare la Passione die ripercorrere alcune stazioni che condussero Gesù fino alla crocifissione sul Golgota.La rappresentazione storica con costumi dell’epoca, si svolgerà il prossimo venerdì Santo, 18 Aprile, con inizio ore 19.00. Saranno rappresentate lungo lee le piazze del nostro comune le seguenti scene: la lavanda dei piedi, l’ultima cena, Gesù nell’orto degli ulivi, Gesù giudicato dal Sinedrio, Il rinnegamento di Pietro, il giudizio davanti a Ponzio Pilato e la Crocifissione e morte di Gesù.La rievocazione è stata organizzata in collaborazione con diversi sodalizi associativi locali, la Confraternita di Misericordia, l’Azione Cattolica, l’AssociazioneComunità “Prof.

Potrebbe interessarti anche:

Netturbini con la ramazza e nuovi ausiliari per multare chi è in divieto : come cambia la pulizia delle strade

Cambio di rotta per la pulizia delle strade a Monza. Al via una riorganizzazione con la divisione dei compiti tra gli addetti allo svuotamento dei cestini e chi deve pulire le strade (ad oggi ...

"Casola - le strade rurali chiuse al traffico da 2 anni"

L’unica nota positiva nel quadro della viabilità del comune di Casola Valsenio è l’apertura da parte della Provincia del cantiere al Ponte del Formichino, lungo la Provinciale 306 poco a monte del ...

Dai grandi Tour alle strade delle bici. Il tandem di Lampre e Comune

Più bici e meno macchine: Comune e Lampre, storica azienda del territorio e sponsor per anni di un importante team di ciclismo Uci World Tour, battono cassa a Roma. Con il progetto Muves (Mobilità ...

Tra le strade di Fontanarosa riecheggia il sacrificio di Cristo: emozioni senza tempo. Ne parlano su altre fonti