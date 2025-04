Vanoli svela | Ricci? Ecco come sta dopo le voci sul caso scommesse il problema si può risolvere così

Vanoli non usa giri di parole, il mister del Torino parla di Samuele Ricci e le presunte voci sul caso scommesse, Ecco il suo pensiero Samuele Ricci sarebbe – il condizionale è d'obbligo – tra i giocatori coinvolti nel presunto caso scommesse che si sta abbattendo sulla Serie A. Interpellato in conferenza stampa pre Como Torino il mister granata ha risposto così sul centrocampista (peraltro accostato all'Inter). Un estratto:come STA Ricci – «Sisi.Sapete che è venuto il presidente (Cairo si è presentato al Filadelfia, ndr), come sta venendo quasi tutti i venerdì. E' stato vicino. Ha parlato con il presidente, l'ho visto molto sereno ma io non sono uno che entro nel merito di queste questioni. Penso a chi lo possa sostituire domani a Como. L'ho visto tranquillo, Samuele ci ha chiesto di venire con la squadra.

