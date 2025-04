Milan Futuro-Ternana Fabio Liverani | Siamo in condizione per fare una grande partita

Ternana tornerà in campo domani nella trasferta contro il Milan Futuro, match in programma alle 12.30. Per la Ternana, squalificati Maestrelli e Millico, al rientro Vallocchia e Cicerelli mentre in forse diversi giocatori. Ternitoday.it - Milan Futuro-Ternana, Fabio Liverani: “Siamo in condizione per fare una grande partita” Leggi su Ternitoday.it Dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Lucchese e Carpi, latornerà in campo domani nella trasferta contro il, match in programma alle 12.30. Per la, squalificati Maestrelli e Millico, al rientro Vallocchia e Cicerelli mentre in forse diversi giocatori.

Milan Futuro-Ternana - i gruppi organizzati disertano la trasferta : "Difendiamo l'identità del calcio vero"

'No alle squadre B' ossia una presa di posizione manifestata nella gara di andata. I gruppi organizzati rossoverdi annunciano che non parteciperanno a Milan Futuro-Ternana, ovvero la partita in ...

Ex Milan - Abate resta sulla panchina della Ternana : clamorosa retromarcia del presidente - niente Liverani

Ignazio Abate resta alla guida della Ternana in Serie C. L`ex calciatore e allenatore della Primavera del Milan era stato praticamente esonerato...

