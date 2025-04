Zanetti | Mondiale per Club orgoglio Inter Vincerlo un sogno!

Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha “accolto” a San Siro il trofeo del Mondiale per Club. Il leggendario capitano nerazzurro ha rilasciato una breve Intervista per il Trophy Tour Talk organizzato dalla FIFA per promuovere il torneo che si disputerà in estate negli Stati Uniti.orgoglio – Javier Zanetti, presente al Trophy Tour Talk organizzato dalla FIFA, ha manifestato tutto l’orgoglio e la soddisfazione del Club per la partecipazione al Mondiale per Club. Il vicepresidente dell’Inter ha dichiarato in merito: «Ringraziamo la FIFA per questa opportunità, come Inter siamo orgogliosi di poter rappresentare i nostri colori in questa competizione. Il Mondiale vinto nel 2010 è un bellissimo ricordo, perché insieme ai miei compagni abbiamo scritto pagine importanti per il nostro Club. Da capitano, è stato un grande onore: è una cosa speciale, che ti dà grandissima emozione, speriamo che i nostri ragazzi possano riviverla». Inter-news.it - Zanetti: «Mondiale per Club, orgoglio Inter. Vincerlo un sogno!» Leggi su Inter-news.it Javier, vicepresidente dell’, ha “accolto” a San Siro il trofeo delper. Il leggendario capitano nerazzurro ha rilasciato una brevevista per il Trophy Tour Talk organizzato dalla FIFA per promuovere il torneo che si disputerà in estate negli Stati Uniti.– Javier, presente al Trophy Tour Talk organizzato dalla FIFA, ha manifestato tutto l’e la soddisfazione delper la partecipazione alper. Il vicepresidente dell’ha dichiarato in merito: «Ringraziamo la FIFA per questa opportunità, comesiamosi di poter rappresentare i nostri colori in questa competizione. Ilvinto nel 2010 è un bellissimo ricordo, perché insieme ai miei compagni abbiamo scritto pagine importanti per il nostro. Da capitano, è stato un grande onore: è una cosa speciale, che ti dà grandissima emozione, speriamo che i nostri ragazzi possano riviverla».

Potrebbe interessarti anche:

Zanetti : «Mondiale per Club? La vittoria stai nei dettagli! Legame»

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato del Mondiale per Club. La squadra di Simone Inzaghi vi parteciperà. LEGAME CULTURALE – Il Mondiale per Club avrà inizio a giugno. L’Inter sarà ...

Inter - Zanetti : "Orgogliosi di rappresentare l'Italia. Mondiale per Club? Spero che i ragazzi vivano certe emozioni"

Il trofeo del Mondiale per Club FIFA fa tappa a San Siro, in vista della competizione internazionale che si svolgerà a partire dal prossimo...

Zanetti : «Per noi essere al Mondiale per Club è un sogno! Sfida con il River? Per me sarà…»

di RedazioneZanetti: «Per noi essere al Mondiale per Club è un sogno! Sfida con il River? Per me sarà…» Le parole del vice presidente A presentare il trofeo del Mondiale per Club, ospite oggi ...

L'ambizione di Marotta per il Mondiale per Club: "Inter vincente non per caso, l'auspicio è di alzare questo trofeo". Marotta: "L'Inter non è vincente per caso. Abbiamo la volontà di conquistare il Mondiale per Club". L’Inter e il FIFA Club World Cup: il Trophy Tour e l’avvicinamento nerazzurro. Turkey & Albania Stars Vying To Start Inter Milan Vs Cagliari Serie A Clash. Zanetti: "Per l'Inter è un onore, prestigio e orgoglio poter partecipare a questo torneo". Mondiale per club, le reazioni. Zanetti: "Gruppo duro". Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di inter-news.it che:) Zanetti: «Mondiale per Club, orgoglio Inter. Vincerlo un sogno!» - Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha "accolto" a San Siro il trofeo del Mondiale per Club. Il leggendario capitano nerazzurro ha rilasciato una - Leggi su Inter-News ...

(In base alle informazioni di informazione.it:) Zanetti fiducioso per il Mondiale per Club: "L'Inter ha tanti tifosi negli USA, ci faranno sentire a casa" - Oltre al presidente Marotta, era presente questa mattina all'evento del Meazza per la presentazione del trofeo del Mondiale per Club FIFA, torneo al quale l'Inter prenderà parte a giugno, anche il vic ...

(Lo rende noto msn.com:) Inter, Zanetti: "Orgogliosi di rappresentare l'Italia. Mondiale per Club? Spero che i ragazzi vivano certe emozioni" - Il trofeo del Mondiale per Club FIFA fa tappa a San Siro, in vista della competizione internazionale che si svolgerà a partire dal prossimo giugno e che vedrà.