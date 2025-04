Dayitalianews.com - Cibali, troppi pregiudicati nella sala scommesse: il Questore sospende l’attività

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia ha dato esecuzione al provvedimento con il quale ildi Catania ha disposto la chiusura temporanea, per sette giorni, di unadi Viale Mario Rapisardi, nel quartiere.A seguito di mirati e ripetuti controlli effettuati dalla Squadra Volanti, è emerso come il locale fosse effettivamente divenuto abituale luogo di incontro di soggettiper reati di particolare allarme sociale, come l’associazione per delinquere, lo spaccio di stupefacenti, reati contro il patrimonio, quali il furto, la rapina e la ricettazione, e reati inerenti alla detenzione illegale di armi, concretizzandosi così un effettivo rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.La presenza deiè stata riscontrata in occasione di diversi controlli dai quali è emerso come tali individui fossero soliti intrattenersi all’interno della; infatti, ne è stata registrata la presenza presso l’esercizio pubblico in più occasioni, in giorni e orari differenti.