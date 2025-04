Ines Trocchia torna in TV con Paradise – la finestra sullo showbiz

Ines Trocchia, è pronta a conquistare nuovamente il piccolo schermo nazionale, questa volta al fianco del celebre conduttore Pascal Vicedomini. Il suo ritorno in TV avviene grazie alla partecipazione al programma "Paradise – la fInestra sullo showbiz". Avellinotoday.it - Ines Trocchia torna in TV con "Paradise – la finestra sullo showbiz" Leggi su Avellinotoday.it La supermodella campana, nativa di Sperone,, è pronta a conquistare nuovamente il piccolo schermo nazionale, questa volta al fianco del celebre conduttore Pascal Vicedomini. Il suo ritorno in TV avviene grazie alla partecipazione al programma "– la ftra".

Potrebbe interessarti anche:

Colombia - mega rimpasto nel governo Petro : via i ministri scontenti. L’ultima a lasciare è la titolare del Lavoro Gloria Inés Ramírez

La Colombia si appresta a vivere un mega rimpasto di governo. O almeno questo è quello che si augura il presidente Gustavo Petro che domenica ha chiesto ai suoi ministri e ad alcuni funzionari di ...

La rinascita di Brad Pitt con Ines de Ramon

Dopo anni di battaglie legali, l'attore trova la serenità accanto alla designer di gioielli. Leggi tutto Brad Pitt e Ines de Ramon: una nuova storia d’amore dopo il divorzio su Donne Magazine.

Sofia di Svezia - le prime tenerissime foto della piccola Ines

Sofia di Svezia e il Principe Carl Philip hanno condiviso alcuni, tenerissimi scatti, della nuova arrivata, la piccola Ines. La quarta figlia della coppia reale è venuta al mondo lo scorso 7 ...

Ines Trocchia, la modella di Sperone torna in tv al fianco di Pascal Vicedomini. Scopri l'intervista e consigli di Ines Trocchia.. La modella Ines Trocchia torna single, l'annuncio in radio. INES TROCCHIA OSPITE DI “TIKI TAKA” TORNA A SOSTENERE LA SUA INTER. Ines Trocchia: "Femminismo è essere liberi" | VIDEO. Ines Trocchia, solo un filo la copre: tra la sabbia è maestosa. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su irpinianews.it:) Ines Trocchia, la modella di Sperone torna in tv al fianco di Pascal Vicedomini - La supermodella nativa di Sperone, Ines Trocchia, torna in tv nazionale su Rai 2 al fianco di Pascal Vicedomini con “Paradise - la finestra sullo showbiz”.