Dazi Renzi | UE mandi Draghi a trattare con Trump

Trump. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles deve chiedere a Mario Draghi di trattare con Trump a nome di tutta Europa. #Dazi”. Lo scrive sui social il leader di Iv,. Imolaoggi.it - Dazi, Renzi: “UE mandi Draghi a trattare con Trump” Leggi su Imolaoggi.it ROMA, 12 APR – “Sono tempi difficili. L’Unione Europea deve iniziare a parlare con una voce sola. Serve un inviato speciale per la trattativa con. Un leader autorevole, credibile, forte. Bruxelles deve chiedere a Mariodicona nome di tutta Europa. #”. Lo scrive sui social il leader di Iv,.

