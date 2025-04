Arrivano in treno e mettono subito a segno due rapine fermati tre minorenni

fermati dalle forze dell’ordine alla stazione ferroviaria di Piacenza. Il gruppetto, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, era arrivato da Parma in treno per mettere a segno delle rapine. L’allarme al 112 è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 11 aprile. Al loro. Ilpiacenza.it - Arrivano in treno e mettono subito a segno due rapine, fermati tre minorenni Leggi su Ilpiacenza.it Tre giovanissimi sono statidalle forze dell’ordine alla stazione ferroviaria di Piacenza. Il gruppetto, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, era arrivato da Parma inper mettere adelle. L’allarme al 112 è scattato nel tardo pomeriggio di venerdì 11 aprile. Al loro.

