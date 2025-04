Omicidio Resinovich il marito Sebastiano Visintin è indagato

Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati perché sarebbe coinvolto nell'Omicidio della donna. È quanto anticipato da Quarto Grado su Retequattro. Martedì gli inquirenti, secondo quanto ricostruito in trasmissione, hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata sette ore, e non ne sarebbero usciti a mani vuote. Visintin: "Sono sereno". Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato Leggi su Tgcom24.mediaset.it , ildi Liliana, la 63enne trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, è stato iscritto ufficialmente nel registro degli indagati perché sarebbe coinvolto nell'della donna. È quanto anticipato da Quarto Grado su Retequattro. Martedì gli inquirenti, secondo quanto ricostruito in trasmissione, hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata sette ore, e non ne sarebbero usciti a mani vuote.: "Sono sereno".

