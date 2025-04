Udinese-Milan Leao | assist e gol E’ il migliore in campo

Udinese-Milan 0-4, i rossoneri stravincono contro i bianconeri: il Diavolo gioca bene col nuovo modulo. Rafael Leao migliore in campo Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Leao: assist e gol. E’ il migliore in campo Leggi su Pianetamilan.it 0-4, i rossoneri stravincono contro i bianconeri: il Diavolo gioca bene col nuovo modulo. Rafaelin

Walker si ferma - il Milan perde un altro pezzo : out con l’Udinese e derby a rischio

Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby

Calcio : il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4

Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ...

Udinese-Milan - Gabbia : “Le colpe della stagione sono nostre. Maignan …”

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Udinese-Milan, Leao: assist e gol. E’ il migliore in campo. Il Milan torna a brillare e fa quattro gol all'Udinese: gol e assist per Leao poi segna anche Theo. Udinese-Milan 0-4, pagelle e tabellino: Leao incanta, rossoneri in scioltezza. Udinese-Milan 0-4: risultato finale e highlights. VIDEO - Il Milan travolge l'Udinese 0-4. Leao decisivo con un gol e un assist. FINALE Udinese-Milan 0-4: poker firmato da Leao, Pavlovic, Theo e Rejinders. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce fanpage.it:) Il Milan torna a brillare e fa quattro gol all’Udinese: gol e assist per Leao poi segna anche Theo - Il Milan si porta momentaneamente a -6 punti dal quarto posto Champions. Contro l’Udinese i rossoneri dilagano vincendo 4-0 in casa dei friulani sfoderando una prestazione perfetta. Segnano Leao e ...

() Il Milan travolge l’Udinese e Leao ritrova la luce: gol e assist per il 4-0 - Per non perdere l’ultimo treno che porta all’Europa, il Milan non poteva permettersi errori a Udine . E la risposta, netta e convincente, è arrivata con un rotondo 4-0 che ha riacceso i riflettori su ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Poker del Milan a Udine, Leao e Hernandez imprendibili - (ANSA) - UDINE, 11 APR - Poker del Milan sul campo di un'Udinese mai scesa in campo. I rossoneri fanno un sol boccone degli avversari con Leao ed Hernandez sugli scudi e mettendo in campo una determin ...