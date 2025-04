Baby gang in trasferta da Parma a Piacenza per rapinare i passanti | bloccati tre giovanissimi

Baby gang in trasferta dalla nostra città a Piacenza per rapinare i passanti. Tre giovanissimi, tra i 14 e i 15 anni, sono partiti da Parma nel pomeriggio di venerdì 11 aprile e sono arrivati in treno a Piacenza. Appena scesi hanno messo in atto almeno due rapine, ai danni di un minorenne e di. Parmatoday.it - Baby gang in trasferta da Parma a Piacenza per rapinare i passanti: bloccati tre giovanissimi Leggi su Parmatoday.it indalla nostra città aper. Tre, tra i 14 e i 15 anni, sono partiti danel pomeriggio di venerdì 11 aprile e sono arrivati in treno a. Appena scesi hanno messo in atto almeno due rapine, ai danni di un minorenne e di.

Potrebbe interessarti anche:

Scontri tra baby gang per lo spaccio su Piacenza : i giovani ripresi con i coltelli in strada

Una vasta operazione della polizia di Piacenza contro le baby gang è stata portata a termine nelle prime ore di oggi, 31 gennaio. Sono stati eseguiti alcuni provvedimenti di natura penale e ...

Operazione baby gang a Piacenza - accoltellamenti e tentati omicidi : 9 arresti

Piacenza, 31 gennaio 2025 - Operazione baby gang: 9 arresti a Piacenza. I ragazzi sono accusati di diversi tentati omicidi e accoltellamenti legati agli scontri per il predominio dello spaccio ...

La Pistoiese cala il tris di vittorie a Piacenza : 0-1

Piacenza, 23 marzo 2025 – La Pistoiese centra il successo di misura, 1-0, al “Garilli” contro un Piacenza sotto ritmo e con tanti, troppi problemi: vittoria meritata, nell’undicesima giornata di ...

Baby gang in trasferta da Parma a Piacenza per rapinare i passanti: bloccati tre giovanissimi. Baby gang a Roma, 268 giovanissimi controllati. Blitz a Testaccio, Ostiense e San Lorenzo. Baby gang pesta a sangue un 23enne per soldi e telefonino. Arrestati due minorenni. «I maranza vogliono invadere Napoli. E i napoletani sono pronti a difendersi». La rissa annunciata su TikTok: l'allarme leghista per Piantedosi - Il video. Baby gang trentina in “trasferta” a Milano ruba un Rolex da 40mila euro. Picchiato dalla baby gang, il sindaco: "Fenomeno da stroncare subito". Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano parmapress24.it ha riportato che:) Viale Mariotti – Choc sul bus, 40enne aggredito da baby gang e trasportato in ospedale - Un uomo di 40 anni ha subito una violenta aggressione a bordo di un autobus in transito lungo viale Mariotti a Parma. L'increscioso episodio si è - ParmaPress24 ...

(L’agenzia lungoparma.com ha pubblicato che:) Baby gang, Parma nel mirino: ma cosa sta veramente accadendo? - Il fenomeno delle Baby Gang si sta sviluppando anche a Parma: un problema diffuso in tutta Italia e radicato in cause profonde L'articolo Baby gang, Parma nel mirino: ma cosa sta veramente accadendo?

(Come riportato da lungoparma.com:) Baby gang a Parma, l’assessore Casa: “Il fenomeno non va sottovalutato” | INCHIESTA - L'articolo Baby gang a Parma, l’assessore Casa: “Il fenomeno non va sottovalutato” | INCHIESTA sembra essere il primo su ilParmense.net.