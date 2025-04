Uccise la compagna con 13 coltellate sconterà in carcere la fine della pena

della Stazione di Alatri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione disposto dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un 47enne di Alatri che nel settembre del 2014 Uccise la compagna con 13. Frosinonetoday.it - Uccise la compagna con 13 coltellate, sconterà in carcere la fine della pena Leggi su Frosinonetoday.it I CarabinieriStazione di Alatri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione disposto dall’Ufficio EsecuzioniliProcura GeneraleRepubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un 47enne di Alatri che nel settembre del 2014lacon 13.

Potrebbe interessarti anche:

Cina - giustiziato Fan Weiqiu - uccise 35 persone lo scorso novembre a Zhuhai

Giustiziato Fan Weiqiu, autore della strage avvenuta in Cina lo scorso novembre L'articolo Cina, giustiziato Fan Weiqiu, uccise 35 persone lo scorso novembre a Zhuhai proviene da Il Difforme.

Uccise il ladro dopo un furto : il vigilante arrestato con l’accusa di omicidio volontario

È stato arrestato dai carabinieri Antonio Micarelli, il vigilante che lo scorso 6 febbraio ha ucciso un ladro 24enne dopo una rapina in un appartamento in via Cassia a Roma. L’uomo è accusato di ...

Uccise la convivente a Chieti - l’inglese Michael Whitbread confessa in Corte d’Assise

Il 75enne Michael Whitbread è accusato di aver ucciso alla fine di ottobre 2023 la convivente Michele Faiers Dawn, 66 anni, a Casoli, in provincia di Chieti, dove i due si erano trasferiti da ...

Uccise la compagna con 13 coltellate, sconterà in carcere la fine della pena. Parla la sorella di Roberto Parisi: “Mio nipote ha ucciso mio fratello con 13 coltellate e sconterà solo pochi anni di carcere”. BOLOGNA: Uccise a coltellate il marito, 48enne va in carcere. La lite e poi l'omicidio: Gianluca Monaco ucciso a coltellate dall'ex compagna Simonetta Cella. Uccide l'ex moglie a coltellate e scappa. Ma il figlio 13enne lo insegue e lo fa arrestare. Uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre, Alex Cotoia assolto nell’appello-bis:…. Ne parlano su altre fonti

() UCCISE LA COMPAGNA A COLTELLATE: ARRESTATO - C’è il rischio che uccida ancora Lorenzo Innocenti, l’architetto di 37enne che lo scorso 8 febbraio, a Rufina, in provincia di Firenze, accoltellò la compagna ... Eleonora Guidi fu uccisa con 24 ...

(Come indicato da msn.com:) Uccise a coltellate Eleonora Guidi, scattano i domiciliari per il compagno Lorenzo Innocenti - Dopo averla uccisa con 24 coltellate, provò a togliersi ... le motivazioni che abbiano spinto Innocenti a uccidere con tanta ferocia la compagna nella loro casa di Rufina la mattina dell ...

(Risulta da fonti di leggo.it che:) Uccise il compagno con sei coltellate, Ester Quici torna libera: lavorerà in un ristorante. Era in carcere dal 2021 - ucciso a coltellate nell'abitazione di corso Libertà a Bolzano dove si era da poco trasferito. Per il delitto la sua compagna, Ester Quici, era stata condannata in via definitiva a 9 anni e 4 ...