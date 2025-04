L' operaio Pietro Zito morto a Palermo travolto da vetrate e infissi aveva 35 anni | la terribile fatalità

operaio di 35 anni, Pietro Zito, è morto a Palermo dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro: l'uomo è stato travolto e schiacciato Notizie.virgilio.it - L'operaio Pietro Zito morto a Palermo travolto da vetrate e infissi, aveva 35 anni: la terribile fatalità Leggi su Notizie.virgilio.it Undi 35, èdopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro: l'uomo è statoe schiacciato

Potrebbe interessarti anche:

Pietro Zito - l'operaio è morto a Cinisi (Palermo) schiacciato da una porta blindata : aveva 35 anni

Pietro Zito, un operaio di 35 anni, di Cinisi (Palermo), è morto schiacciato da una porta blindata. L'uomo, originario di Montelepre, nel Palermitano, è deceduto all'ospedale di...

Ono San Pietro - morti bianche : operaio 44enne muore schiacciato tra bancali

Sembrerebbe che il 44enne sia stato schiacciato tra due bancali mentre si trovava in un'aera automatizzata nel magazzino. Si indaga per comprendere se il macchinario fosse guasto L'articolo Ono San ...

Incidente sul lavoro a Ono San Pietro : operaio di 44 anni schiacciato da un macchinario

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un’azienda di Ono San Pietro, in alta Valle Camonica, in provincia di Brescia. Un operaio di 44 anni ha perso la vita mentre era ...

Pietro Zito, l'operaio è morto a Cinisi (Palermo) schiacciato da una porta blindata: aveva 35 anni. L'operaio Pietro Zito morto a Palermo travolto da vetrate e infissi, aveva 35 anni: la terribile fatalità. Incidente sul lavoro nel Trapanese, operaio di Montelepre muore schiacciato da una porta blindata. Incidente su lavoro, operaio muore travolto da blocco di vetrate e infissi nel Trapanese. Travolto dalla porta blindata, Pietro Zito muore a 35 anni a Trapani: ennesima tragedia sul lavoro. Incidenti sul lavoro, Pietro Zito muore schiacciato da una porta blindata. Aveva 35 anni. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Pietro Zito, l'operaio è morto a Cinisi (Palermo) schiacciato da una porta blindata: aveva 35 anni - Pietro Zito, un operaio di 35 anni, di Cinisi (Palermo), è morto schiacciato da una porta blindata. L'uomo, originario di Montelepre, ...

(Ne dà notizia msn.com:) Incidenti sul lavoro, Pietro Zito muore schiacciato da una porta blindata. Aveva 35 anni - Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre e residente a Cinisi (Palermo), è morto oggi all'ospedale Villa Sofia di Palermo a seguito delle gravi ferite riportate ...

(Come riferisce informazione.it:) Incidente su lavoro, operaio muore travolto da blocco di vetrate e infissi nel Trapanese - Operaio schiacciato da porta blindata, D’Anca-Danese (Filca Cisl): “Troppi morti sul lavoro, subito tavolo d’azione permanente con le istituzioni”. (Adnkronos) – Un operaio di 35 anni, Pietro Zito, ...