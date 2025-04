Favoriti Parigi Roubaix 2025 | i 10 nomi da seguire Ganna sfida Van der Poel e Pogacar

Roma, 12 aprile 2025 – Probabilmente la Parigi-Roubaix 2025 più spettacolare degli ultimi anni. Il duello tra Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar quest'anno si ripropone anche sull'Inferno del nord. Lo sloveno comanda con 8 monumento contro 7, vittoria al Giro delle Fiandre di domenica, ma è al debutto a Roubaix dove Vdp ha vinto negli ultimi due anni e parte con i galloni di grande favorito. Lo premia la sua massa sui ciottolati e lo avvantaggia il fatto che non ci sono pendenze dure dove Pogacar può mettere in moto i suoi watt. Al sesto scatto in salita al Fiandre di Tadej l'olandese ha ceduto, ma sul pavé i meccanismi di corsa sono totalmente diversi. Poi ci sono gli outsider, se così vogliamo chiamarli, come Mads Pedersen, Pippo Ganna e Wout Van Aert, senza contare qualche sorpresa che alla Roubaix salta sempre fuori.

