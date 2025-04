Omicidio a Fontanafredda via libera per i funerali di Vladimir Topjana

Vladimir Topjana. I funerali, stando a quanto si apprende, si terranno in Albania su richiesta della famiglia che dovrà ora fare richiesta di espatrio della salma per consentire la cerimonia nel suo Paese d'origine. Trevisotoday.it - Omicidio a Fontanafredda, via libera per i funerali di Vladimir Topjana Leggi su Trevisotoday.it La Procura di Pordenone ha concesso il nulla osta per il rilascio della salma di. I, stando a quanto si apprende, si terranno in Albania su richiesta della famiglia che dovrà ora fare richiesta di espatrio della salma per consentire la cerimonia nel suo Paese d'origine.

Vladimir Topjana - il 43enne ucciso per una lite su una proprietà in Albania. Padre e figlio arrestati per omicidio

PORDENONE - Due colpi di pistola, due famiglie distrutte per un contenzioso che sarebbe legato a una proprietà in Albania. Vladimir Topjana, 43 anni, albanese, autista della Ghiaie...

