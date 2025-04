Caro-voli di Pasqua e ponti di primavera | Napoli-Praga tra le tratte più costose

Pasqua e ponti di primavera con il Caro-voli. Le tariffe aeree, anche per l’effetto “calendario” del 2025 che la possibilità di effettuare ponti lunghi, registrano aumenta al punto che il costo minimo di un volo per le Seychelles nel periodo di Pasqua ha sfondato la soglia dei 2mila euro a passeggero, e sensibili rincari rispetto allo scorso anno si registrano anche per altre destinazioni di mare o capitali europee. A realizzare l’indagine sui prezzi in occasione delle vacanze Pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1 maggio il Codacons. Ipotizzando di partire sabato 19 aprile e tornare in Italia sabato 26 aprile, per volare da Roma alle Seychelles il biglietto, se acquistato a inizio mese, parte da un minimo di 2.044 euro volando da Roma, 2.272 euro se si vola da Milano, con rincari rispettivamente del +78% e del +87% rispetto al periodo di Pasqua dello scorso anno, che però non cadeva vicino ad alcun ponte. Leggi su Ildenaro.it dicon il. Le tariffe aeree, anche per l’effetto “calendario” del 2025 che la possibilità di effettuarelunghi, registrano aumenta al punto che il costo minimo di un volo per le Seychelles nel periodo diha sfondato la soglia dei 2mila euro a passeggero, e sensibili rincari rispetto allo scorso anno si registrano anche per altre destinazioni di mare o capitali europee. A realizzare l’indagine sui prezzi in occasione delle vacanzeli e deidel 25 aprile e 1 maggio il Codacons. Ipotizzando di partire sabato 19 aprile e tornare in Italia sabato 26 aprile, per volare da Roma alle Seychelles il biglietto, se acquistato a inizio mese, parte da un minimo di 2.044 euro volando da Roma, 2.272 euro se si vola da Milano, con rincari rispettivamente del +78% e del +87% rispetto al periodo didello scorso anno, che però non cadeva vicino ad alcun ponte.

