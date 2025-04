Nonostante tutto e Bottiglie vuote | quando le collaborazioni sono piccoli miracoli

sono usciti due singoli che vedono raccolti quattro dei nomi più importanti del mercato italiano: da una parte Cesare Cremonini ed Elisa, con Nonostante tutto, dall’altra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali con Bottiglie vuote.Il miracolo del cantautorato e il sound della provinciaLa coppia Cremonini-Elisa almeno sulla carta non stupisce. Il cantautore bolognese e la collega friulana hanno infatti già collaborato nell’ultimo album di Cremonini, Alaska Baby, nella canzone Aurore boreali, dando vita al sogno proibito di tanti amanti del cantautorato nostrano. Quasi coetanei – Cremonini è del 1980, Elisa del 1977 – i due sono senza ombra di dubbio tra i nomi più pesanti del mercato italiano, insieme a Tiziano Ferro quelli più forti della loro generazione. Lettera43.it - Nonostante tutto e Bottiglie vuote: quando le collaborazioni sono piccoli miracoli Leggi su Lettera43.it Ciò che è accaduto nella notte tra il 10 e l’11 aprile può essere considerato un mezzo evento per la discografia nostrana. Come uso e costume di questi tempi di streaming,usciti due singoli che vedono raccolti quattro dei nomi più importanti del mercato italiano: da una parte Cesare Cremonini ed Elisa, con, dall’altra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali con.Il miracolo del cantautorato e il sound della provinciaLa coppia Cremonini-Elisa almeno sulla carta non stupisce. Il cantautore bolognese e la collega friulana hanno infatti già collaborato nell’ultimo album di Cremonini, Alaska Baby, nella canzone Aurore boreali, dando vita al sogno proibito di tanti amanti del cantautorato nostrano. Quasi coetanei – Cremonini è del 1980, Elisa del 1977 – i duesenza ombra di dubbio tra i nomi più pesanti del mercato italiano, insieme a Tiziano Ferro quelli più forti della loro generazione.

