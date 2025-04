Mansaray | Amo l’Inter Women una famiglia Vogliamo la Champions League

Mansaray, difensore finlandese dell’Inter Women, si è raccontata in un’intervista rilasciata sui canali ufficiali del club.APPARTENENZA – Jasmin Mansaray è stata intervistata per il Match Day Programme disponibile sul sito dell’Inter. La calciatrice finlandese ha parlato del forte orgoglio che prova nell’indossare la maglia nerazzurra. Mansaray ha poi fissato l’obiettivo della squadra nella fase finale della Poule Scudetto: «Sono orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra, amo questo Club. Questa squadra è come una famiglia, abbiamo una connessione molto forte anche perché passiamo molto tempo insieme, dentro e fuori dal campo. In vista delle prossime sfide dovremo essere unite, mettere in campo quello che proviamo in allenamento, avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e non arrenderci. Inter-news.it - Mansaray: «Amo l’Inter Women, una famiglia. Vogliamo la Champions League» Leggi su Inter-news.it Jasmin, difensore finlandese del, si è raccontata in un’intervista rilasciata sui canali ufficiali del club.APPARTENENZA – Jasminè stata intervistata per il Match Day Programme disponibile sul sito del. La calciatrice finlandese ha parlato del forte orgoglio che prova nell’indossare la maglia nerazzurra.ha poi fissato l’obiettivo della squadra nella fase finale della Poule Scudetto: «Sono orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra, amo questo Club. Questa squadra è come una, abbiamo una connessione molto forte anche perché passiamo molto tempo insieme, dentro e fuori dal campo. In vista delle prossime sfide dovremo essere unite, mettere in campo quello che proviamo in allenamento, avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e non arrenderci.

Potrebbe interessarti anche:

Inter Women - Mansaray : «Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra! Vogliamo arrivare in Champions League…»

di RedazioneInter Women, Mansaray: »Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra! Vogliamo arrivare in Champions League..» Le parole della finlandese Nel MatchDay Programme pubblicato dall’Inter ...

LIVE – Inter-Como Women 1-0 - finisce qui! Altri tre punti : decide Polli

Inter-Como Women è l’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio ...

Convocate Inter Women per la Fiorentina : le scelte di Piovani

di RedazioneConvocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani per il match in programma alle 12:30 Oggi, domenica 23 gennaio andrà in scena Fiorentina Inter Women, sfida valevole per ...

Inter Women, Mansaray: "Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra, amo questo club". Inzaghi To Give Ex Lazio & Arsenal Veterans A Rest In Inter Milan Vs Cagliari Serie A Clash – France Striker Also Takes A Breather. Mansaray: «Amo l’Inter Women, una famiglia. Vogliamo la Champions League». Inter Women Mansaray | Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra! Vogliamo arrivare in Champions League…. Inter Women, Mansaray: «Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra! Vogliamo arrivare in Champions. Inter Women, Mansaray: «Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra! Vogliamo arrivare in Champions League…». Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia inter-news.it:) Mansaray: «Amo l’Inter Women, una famiglia. Vogliamo la Champions League» - Jasmin Mansaray, difensore finlandese dell'Inter Women, si è raccontata in un'intervista rilasciata sui canali ufficiali del club. APPARTENENZA - Jasmin - Leggi su Inter-News ...

(A riportarlo è msn.com:) Inter Women, Mansaray: "Orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra, amo questo club" - Nel MatchDay Programme proposto dall'Inter nel giorno del match contro il Cagliari c'è spazio anche per un'intervista a Jasmin Mansaray, difensore finlandese classe 2004 in forza all'Inter Women: "Son ...