A che punto è l’accordo tra Tim e Tesoro-Retelit per Sparkle

Sparkle, la società dei cavi sottomarini ceduta da Tim alla cordata tra il ministero dell’Economia e delle finanze (al 70%) e Retelit (al 30%).Le tempisticheLa firma dell’accordo, che valuta Sparkle 700 milioni di euro, era attesa entro ieri. Tuttavia, stando a quanto appreso da Radiocor, ci vorrà ancora qualche giorno per completare le procedure. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre del 2026, previo l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di golden power visto che Sparkle è una società strategica.L’ultima delle grandi cessioniPer Tim è l’ultima di una serie di dismissioni tra cui Inwit e la rete, che le hanno permesso in un paio di anni di ridurre i debiti sotto 7 miliardi. Formiche.net - A che punto è l’accordo tra Tim e Tesoro-Retelit per Sparkle Leggi su Formiche.net Ci vorrà qualche giorno in più del previsto per il closing su, la società dei cavi sottomarini ceduta da Tim alla cordata tra il ministero dell’Economia e delle finanze (al 70%) e(al 30%).Le tempisticheLa firma del, che valuta700 milioni di euro, era attesa entro ieri. Tuttavia, stando a quanto appreso da Radiocor, ci vorrà ancora qualche giorno per completare le procedure. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre del 2026, previo l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di golden power visto cheè una società strategica.L’ultima delle grandi cessioniPer Tim è l’ultima di una serie di dismissioni tra cui Inwit e la rete, che le hanno permesso in un paio di anni di ridurre i debiti sotto 7 miliardi.

