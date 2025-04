Cento candeline per nonna Emilia | una vita tra l’amore per la famiglia e l’impegno instancabile per il lavoro

vita dedicata all’amore per la numerosa famiglia e per il lavoro. Emilia Palazzi, riccionese classe 1925, ha spento il 21 marzo scorso 100 candeline. A festeggiarla alcuni giorni fa c’erano la sua famiglia e i suoi cinque figli: Marisa, Graziella, Federico, Sara. Riminitoday.it - Cento candeline per nonna Emilia: una vita tra l’amore per la famiglia e l’impegno instancabile per il lavoro Leggi su Riminitoday.it Un traguardo straordinario per unadedicata alper la numerosae per ilPalazzi, riccionese classe 1925, ha spento il 21 marzo scorso 100. A festeggiarla alcuni giorni fa c’erano la suae i suoi cinque figli: Marisa, Graziella, Federico, Sara.

Potrebbe interessarti anche:

La casa famiglia “Il Bucaneve” spegne 10 candeline - la festa nel segno del sostegno delle famiglie dei bimbi ricoverati

Un sogno diventato realtà, come lo ha definito nel 2014 colei che più ha contribuito a far sì che potesse realizzarsi la Prof.ssa Carla Fortino, Fondatrice del Bucaneve, già Presidente, ma ...

Bangkok - 36enne salta tra due grattacieli durante il sisma per raggiungere la famiglia - il balzo a 200 metri di altezza - VIDEO

L'uomo si trovava a 52 piani di altezza Un 36enne sudcoreano è saltato da un grattacielo all'altro durante il sisma che è stato avvertito a Bangkok, in Thailandia. L'uomo, Kwon Young Jun, si ...

Samson - nuova svolta sui complici : «Aiutato a trasportare il corpo di Ilaria Sula». Non solo la mamma : faro sulla famiglia

Mark Samson non avrebbe agito da solo nell?occultamento del cadavere di Ilaria Sula, la sua ex fidanzata ventiduenne uccisa a coltellate a Roma. Gli investigatori, impegnati nella ricostruzione...

Cento candeline per nonna Emilia: una vita tra l’amore per la famiglia e l’impegno instancabile per il lavoro. Cavaliere del lavoro: nonna Cesarina Schiavuta spegne cento candeline. Nonna Oriele ha spento 100 candeline. Sardegna in festa per i 104 anni di Nonna Emilia, tanti auguri per l'importantissimo traguardo. San Giorgio Morgeto, 100 candeline per nonna Tita -. Cuce e legge i giornali, nonna Emilia compie 100 anni. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Nonna Maria Buonguerrieri ha spento cento candeline - E’ nonna Maria Buonguerrieri ... negli anni ‘40, in una Osteria del centro cittadino e poi come domestica in una famiglia sampierana. Una lunga vita, la sua, di vedovanza e di lavoro per ...

(L’agenzia www3.saturnonotizie.it ha pubblicato che:) Montone: cento candeline per nonna Maria - Una vita sempre attiva e il voler bene a tutti, questa è la ricetta che ha portato nonna Maria, cittadina di Montone, alle cento candeline. Il borgo arietano da ieri ha una nuova centenaria, in questo ...

(Come si legge su gonews.it:) Spegne cento candeline Battistina Berritta a Livorno - Spegne cento candeline la signora Battistina Berritta, vedova Leori. La nuova centenaria livornese, che amici e parenti chiamano nonna Batti, è nata il 3 ...