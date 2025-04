Affitti brevi la Regione Emilia Romagna | Nuova legge nei prossimi mesi

Affitti brevi e regolamentarli?”. Simona Larghetti, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, introduce la domanda delle domande sul tema casa, quello a cui “siamo chiamati a dare una risposta”. Il tema emerge all’incontro, ‘Diritto all’abitante e Affitti brevi: una visione regionale’, organizzato con Coalizione civica a Palazzo d’Accursio: dentro al calderone Affitti brevi, emergenza abitativa, mercato della casa, overtourism, crescita demografica e altri nodi ormai intricatissimi sotto le Torri. La Regione: Nuova legge entro l’anno “La Regione ha intenzione di fare in tempi brevi una legge che intervenga sulla materia e provi a risolvere la questione Affitti brevi in maniera seria: l’obiettivo sarebbe avere una legge entro l’anno o comunque nei prossimi mesi - risponde Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative -. Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, la Regione Emilia Romagna: “Nuova legge nei prossimi mesi” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 12 aprile 2035 - “Come porre un freno aglie regolamentarli?”. Simona Larghetti, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, introduce la domanda delle domande sul tema casa, quello a cui “siamo chiamati a dare una risposta”. Il tema emerge all’incontro, ‘Diritto all’abitante e: una visione regionale’, organizzato con Coalizione civica a Palazzo d’Accursio: dentro al calderone, emergenza abitativa, mercato della casa, overtourism, crescita demografica e altri nodi ormai intricatissimi sotto le Torri. Laentro l’anno “Laha intenzione di fare in tempiunache intervenga sulla materia e provi a risolvere la questionein maniera seria: l’obiettivo sarebbe avere unaentro l’anno o comunque nei- risponde Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative -.

Affitti brevi, la Regione Emilia Romagna: “Nuova legge nei prossimi mesi”. La Regione vuole porre un freno agli affitti brevi. "Solo nel riminese 12 mila case, faremo la legge regionale". Andea Babbi, candidato in Regione Emilia Romagna per il turismo. Entra in vigore il Codice Identificativo Nazionale – CIN. Affitti brevi? Ecco come sono disciplinati in Emilia-Romagna. "BANDO CONTRIBUTO AFFITTO 2024" DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Ne parlano su altre fonti

