Perugiatoday.it - Novaplast, la rinascita dopo l'incendio: nuovo reparto produttivo da 700 metri quadrati e assunzioni

Leggi su Perugiatoday.it

Una cerimonia per una simbolica, piena ripartenza, per un’azienda che non ha mai smesso di lavorare grazie all’incontro tra tenacia e solidarietà. Laha tagliato il nastro del, distrutto nell’che il 2 febbraio 2024 aveva colpito buona parte dello.