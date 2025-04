I danni dell’alcol | sotto lo scudo della signora prevenzione convegno al Civico

Civico, si terrà il convegno medico "I danni dell’alcol: sotto lo scudo della signora prevenzione" organizzato dall'associazione "Il quadrifoglio rosa odv". Illustri relatori tratteranno il tema dal loro punto di. Palermotoday.it - "I danni dell’alcol: sotto lo scudo della signora prevenzione", convegno al Civico Leggi su Palermotoday.it Sabato 12 aprile con inizio alle ore 9, presso l'aula multimediale dell'ospedale, si terrà ilmedico "Ilo" organizzato dall'associazione "Il quadrifoglio rosa odv". Illustri relatori tratteranno il tema dal loro punto di.

"I danni dell'alcol: sotto lo scudo della signora prevenzione", convegno al Civico. "I danni dell'alcol: sotto lo scudo della Signora Prevenzione" Convegno all'Ospedale ARNAS-CIVICO di Palermo.

