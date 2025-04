Montecarlo Musetti sfida De Minaur | Lorenzo a caccia della finale – Diretta

Lorenzo Musetti va a caccia della finale a Montecarlo. Oggi, sabato 12 aprile, il tennista azzurro affronta Alex De Minaur, numero 10 del mondo, nella semifinale del Masters 1000 che apre la stagione sulla terra. Si tratta di una prima volta assoluta per Musetti, che non aveva mai raggiunto la semifinale a Montecarlo.

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo - sarà derby con Berrettini

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di ...

Montecarlo - super Lorenzo Musetti : batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale

Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro ...

Berrettini sotterrato dai suoi errori - ma questo Musetti è solido e attento : da Montecarlo parte l’assalto alla Top 10

Uno solido e concentrato, l’altro sotterrato dagli errori gratuiti e da un problema alla pianta del piede. È di Lorenzo Musetti il derby azzurro andato di scena negli ottavi di finale del Masters ...

(L’agenzia ilfattoquotidiano.it ha pubblicato che:) Musetti-De Minaur, sfida per un posto in finale a Montecarlo: orario e dove vederla in tv e in streaming - Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti all’ Atp di Montecarlo 2025, il primo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione. Dopo aver fatto fuori Stefanos Tsitsipas con una grandissima rimonta nei qua ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Musetti, quanto guadagna se batte De Minaur e come cambia il ranking - Non solo ranking però. Grazie alla semifinale raggiunta a Montecarlo Musetti si è già assicurato una buona fetta del montepremi stanziato per il Masters 1000. Ai semifinalisti spettano infatti ben 282 ...

(Da quanto emerge da gazzetta.it:) LIVE Musetti-De Minaur per la finale a Montecarlo: quando giocano e dove vederla - Il bilancio dei precedenti è sull'1-1. De Minaur ha vinto al primo turno dell'Australian Open nel 2022 in 4 set, Musetti ha battuto l'australiano in tre set la scorsa stagione al secondo turno ...