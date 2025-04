WWE | Resi noti i nomi di coloro che introdurranno gli Hall Of Famer 2025

Hall Of Fame. Quest'anno la cerimonia si svolgerà il 18 aprile presso il Fontainbleau Las Vegas BleauLive Theater. Ad essere insigniti del prezioso riconoscimento Triple H, Lex Luger, Michelle McCool e i Natural Disasters. Poi, per la prima vota, avremo la nuova categoria "Immortal Moment" in cui troverà posto il match tra Bret Hart e Stone Cold Steve Austin di WM 13.

Classe 2025

Durante l'episodio di SmackDown di ieri notte, la WWE ha reso noti i nomi di coloro che introdurranno nell'Arca della Gloria gli Hall Of Famer classe 2025. The Undertaker introdurrà la moglie Michelle McCool, Shawn Michaels introdurrà Triple H, Diamond Dallas Page introdurrà Lex Luger e, infine, CM Punk introdurrà il match Bret Hart vs Steve Austin di WM 13. Per quanto riguarda i Natural Disasters al momento non è chiaro chi parlerà anche se potrebbe farlo Fred Ottman (Typhoon), il quale potrà ricordare John Trenta (Earthquake) scomparso nel 2006.

