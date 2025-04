SpeedRunners 2 | King of Speed annunciato da tinyBuild per console e PC

tinyBuild (Graveyard Keeper, Potion Craft, Kingmakers) e lo sviluppatore Fair Play Labs (Nickelodeon All-Star Brawl) hanno annunciato SpeedRunners 2: King of Speed, in arrivo su Steam più avanti quest’anno e su PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch nel 2026. Sequel di una delle gemme del mondo indie più amate dell’ultimo decennio, questo titolo platform a tutta velocità metterà chi gioca di fronte a sfide tutte nuove e all’azione sfrecciante così amata dai fan – ora con fino a otto giocatori nella stessa partita. Dai subito un’occhiata al trailer di debutto del gioco!Il platformer competitivo definitivo è tornato nel corso del Triple-I Initiative 2025! Corri, salta e pensa più in fretta dei tuoi rivali in corse all’ultimo sangue online e in locale fino a otto giocatori. Game-experience.it - SpeedRunners 2: King of Speed annunciato da tinyBuild per console e PC Leggi su Game-experience.it Durante il Triple-I Initiative showcase, l’editore di videogiochi(Graveyard Keeper, Potion Craft,makers) e lo sviluppatore Fair Play Labs (Nickelodeon All-Star Brawl) hanno2:of, in arrivo su Steam più avanti quest’anno e su PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch nel 2026. Sequel di una delle gemme del mondo indie più amate dell’ultimo decennio, questo titolo platform a tutta velocità metterà chi gioca di fronte a sfide tutte nuove e all’azione sfrecciante così amata dai fan – ora con fino a otto giocatori nella stessa partita. Dai subito un’occhiata al trailer di debutto del gioco!Il platformer competitivo definitivo è tornato nel corso del Triple-I Initiative 2025! Corri, salta e pensa più in fretta dei tuoi rivali in corse all’ultimo sangue online e in locale fino a otto giocatori.

