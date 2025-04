Seconda edizione del Green Energy Day | torna in Irpinia la giornata dedicata alla transizione energetica

torna in Italia il Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica, organizzata dal Coordinamento FREE in collaborazione con Legambiente e altre associazioni del settore. Giunta alla sua Seconda edizione, l'iniziativa ha come protagonista la transizione verso le. Avellinotoday.it - Seconda edizione del Green Energy Day: torna in Irpinia la giornata dedicata alla transizione energetica Leggi su Avellinotoday.it in Italia ilDay, lanazionale, organizzata dal Coordinamento FREE in collaborazione con Legambiente e altre associazioni del settore. Giuntasua, l'iniziativa ha come protagonista laverso le.

Potrebbe interessarti anche:

Al via la seconda edizione di Orizzonti in italiani - il corso di lingua per donne straniere

È iniziata il 6 febbraio la seconda edizione di "Orizzonti in Italiano", nella sede de La Casa delle Parole di via Tibini,1. Il corso gratuito di lingua italiana rivolto a donne straniere è ...

Rocca di Papa. “Guida al Cammino della Transumanza Laziale”. Il Parco dei Castelli Romani. presenta la seconda edizione

Cronache Cittadine ROCCA DI PAPA (Luciana Vinci) – Il Parco dei Castelli Romani ha realizzato la nuova edizione della “Guida al Cammino L'articolo Rocca di Papa. “Guida al Cammino della Transumanza ...

Seconda edizione di “Una è centomila” a Molfetta con attività artistiche e culturali

Venerdì 7 marzo, dalle 10 alle 17, la sede di Network Contacts a Molfetta (via Olivetti, 17) ospiterà la seconda edizione di “Una è centomila”, promossa dalla organizzazione di volontariato ...

Seconda edizione del Green Energy Day: torna in Irpinia la giornata dedicata alla transizione energetica. Seconda edizione del Green Energy Day del Coordinamento FREE. Green energy day, gli impianti rinnovabili aprono le porte al pubblico. Domani è il Green Energy Day 2025. Seconda edizione del Green Energy Day: Sabato 12 Aprile porte aperte anche in Calabria. Green Energy Day 2025. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) Green energy day, gli impianti rinnovabili aprono le porte al pubblico - Nella giornata del 12 aprile, 65 visite guidate gratuite in tutta Italia per la giornata nazionale della transizione energetica ...

(Da quanto emerge da ilmetropolitano.it:) Seconda edizione del Green Energy Day: sabato 12 aprile porte aperte anche in Calabria - Sabato 12 aprile torna in Italia il Green Energy Day, la giornata nazionale dedicata alla transizione energetica organizzata dal Coordinamento FREE in collaborazione con Legambiente e altre associazio ...

(Lo segnala ecodallecitta.it:) Green Energy Day: 12 aprile oltre 65 impianti rinnovabili, edifici efficienti e Cer aperti in tutta Italia - Dal nord al Sud della Penisola saranno oltre 65 le visite guidate e gratuite a impianti a fonti rinnovabili , edifici efficienti e comunità energetiche rinnovabili, che animeranno domani sabato 12 […] ...