Infortunio Zielinski l’esperto svela il retroscena | ecco come sta torna per quel match

L'Infortunio di Piotr Zielinski sta tenendo col fiato sospeso i tifosi dell'Inter. Poco più di un mese or sono (era l'8 di marzo) il nerazzurro è uscito acciaccato dal campo nel secondo tempo della sfida contro il Monza a causa un problema al polpaccio. Lo stesso Simone Inzaghi – nella conferenza stampa ai margini della gara coi brianzoli – aveva spiegato così sul centrocampista: «Zielinski? Lui invece ha sentito qualcosa sul polpaccio, dovrà fare gli esami ma lo perderemo per un po' di tempo». Detto fatto, da quel giorno il polacco ha iniziato le oppourtune terapie per tornare a disposizione. Fino a.oggi, quando l'esperto giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X ha fornito preziosi aggiornamenti sull'ex Napoli.

