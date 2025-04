Addio a Roberto Giovanni Pellegrino una vita ad effetti speciali | l’ultimo saluto a Portici

effetti speciali e scenotecnicaIl mondo dell’arte, del cinema e del Cosplay piange la scomparsa di Roberto Giovanni Pellegrino, artista e tecnico degli effetti speciali, scomparso prematuramente a causa di una malattia che lo ha stroncato in breve tempo. Nato a Napoli il 28 giugno 1984 e residente a San Giorgio a Cremano, Pellegrino era un punto di riferimento nel suo settore, grazie alla sua competenza e creatività nella scenotecnica generale per il cinema, nella creazione di maschere, costumi e cosplay.Formazione e carriera nei set cinematograficiFin da ragazzo aveva mostrato una grande passione per l’arte e per il mondo del cinema. Dopo gli studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, aveva conseguito un master in effetti speciali, che lo aveva portato a collaborare con diverse produzioni cinematografiche. Notizieaudaci.it - Addio a Roberto Giovanni Pellegrino, una vita ad effetti speciali: l’ultimo saluto a Portici Leggi su Notizieaudaci.it Un artista poliedrico trae scenotecnicaIl mondo dell’arte, del cinema e del Cosplay piange la scomparsa di, artista e tecnico degli, scomparso prematuramente a causa di una malattia che lo ha stroncato in breve tempo. Nato a Napoli il 28 giugno 1984 e residente a San Giorgio a Cremano,era un punto di riferimento nel suo settore, grazie alla sua competenza e creatività nella scenotecnica generale per il cinema, nella creazione di maschere, costumi e cosplay.Formazione e carriera nei set cinematograficiFin da ragazzo aveva mostrato una grande passione per l’arte e per il mondo del cinema. Dopo gli studi presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli, aveva conseguito un master in, che lo aveva portato a collaborare con diverse produzioni cinematografiche.

Potrebbe interessarti anche:

"Ballarin e opere pubbliche - solo effetti speciali"

Non è bastata la commissione urbanistica, né la conferenza stampa programmatica, a convincere la minoranza che l’attuale amministrazione stia andando nella direzione giusta. Ballarin e opere ...

Quasi 500 candele - 60 ore di set - uno dei più grandi LED Wall d’Europa e un team che ha portato gli effetti speciali a Bollywood : dentro il nostro shooting dedicato al Gattopardo

Siamo stati a Cinecittà, con i protagonisti della serie-evento di Netflix che sta per arrivare, per reinterpretare la scena più iconica e più classica, quella del gran ballo, in chiave ...

Special Olympics Winter Games - la cerimonia di apertura all'Inalpi Arena fra effetti speciali e la musica di Mister Rain

L'Inalpi Arena di Torino è avvolta da un'atmosfera vibrante, preludio alla Cerimonia di Apertura degli Special Olympics World Winter Games Torino 2025, un evento in programma stasera, sabato 8 ...

Addio a Roberto De Simone. È morto Roberto De Simone, addio al genio della musica e delle tradizioni napoletane. Provaglio dice addio a Roberto Comelli, ucciso la notte di Capodanno: "Tra i giovani, troppa rabbia e aggressività". Lutto nel mondo della pasticceria siciliana, addio a Roberto Pennino, "Siamo increduli, era grande professionista". Castelfiorentino è in lutto. Addio a Roberto Ciampalini. Per decenni gestì La Magona. L’ADDIO / Giovanni Scambia, il grande oncologo di Catanzaro. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da ilsecoloxix.it:) L’addio del Tigullio a Pettinaroli: musica, lettere e aneddoti per Roberto - Un brano eseguito dai maestri Bucciarelli e Glavina, poi il ricordo di Ghio, Plebe, Ronzitti e Cavagnaro. La direttrice del carcere leggerà un messaggio ...