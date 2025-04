Sostegno economico per l' alluvione di ottobre | contributi fino a 10mila euro per i cittadini

contributi di immediato Sostegno (Cis) per le comunità colpite dal maltempo dello scorso 17 ottobre 2024. Contestualmente sono stati prorogati i termini per le domande relative agli eventi del 17 settembre 2024.

Sostegno economico per i danni da maltempo di settembre: prorogati i termini per le domande. Alluvione: estese le misure a sostegno di famiglie danneggiate. Danni dell’alluvione. Arrivano le prime misure di sostegno economico. Aiuti dopo le alluvioni di settembre e ottobre 2024, nel piano anche Montescudaio e Piombino. Sostegno a imprese e privati post alluvione: ecco lo stanziamento del. Alluvione ottobre 2024, le domande per il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) sono da inviare entro il 31 marzo 2025. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da bolognatoday.it:) Alluvioni, via ai contributi: fino a 10mila euro per le famiglie colpite - Pubblicata l’ordinanza della Protezione Civile per i danni di settembre e ottobre 2024. Domande entro giugno e settembre 2025 ...

(Lo rende noto lanazione.it:) Aiuti dopo le alluvioni di settembre e ottobre 2024, nel piano anche Montescudaio e Piombino - Firenze, 19 marzo 2025 – Si amplia la platea di persone che potranno beneficiare di un sostegno economico a causa ... colpito la Toscana tra settembre e ottobre 2024. La commissione bilancio ...

(Stando a quanto scrive reggionline.com:) Alluvioni 2024: pubblicato il provvedimento per i rimborsi dei danni - REGGIO EMILIA – È stata pubblicato in Gazzetta ufficiale il provvedimento che permetterà i rimborsi a favore delle aziende agricole che hanno riportato danni dopo le alluvioni che hanno colpito l’Emil ...