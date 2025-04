Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia quando e dove si vota | candidati e ultimi sondaggi

Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, nei Comuni di Pordenone, San Pier d'Isonzo, Nimis e Monfalcone. Seggi aperti in entrambe le giornate, dalle 7 alle 22. A Pordenone e Monfalcone (che hanno più di 15mila abitanti) gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 27 e lunedì 28 aprile. Da come si vota agli ultimi sondaggi, cosa c'è da sapere. Leggi su Fanpage.it Domenica 13 e lunedì 14 aprile si tengono lein, nei Comuni di Pordenone, San Pier d'Isonzo, Nimis e Monfalcone. Seggi aperti in entrambe le giornate, dalle 7 alle 22. A Pordenone e Monfalcone (che hanno più di 15mila abitanti) gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 27 e lunedì 28 aprile. Da come siagli, cosa c'è da sapere.

Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, quando e dove si vota: candidati e ultimi sondaggi. Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia: date, dove e come si vota. Enti locali: Roberti, elezioni comunali fissate al 13 e 14 aprile. Le previsioni di BiDiMedia – Amministrative 2025: Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano. Elezioni comunali a Pordenone: arrivano Matteo Salvini ed Elly Schlein. Elezioni comunali FVG 2025: 13-14 aprile, date fissate per quattro comuni. Ne parlano su altre fonti

