Zenless Zone Zero è in arrivo su Xbox Series X|S con la versione 2 0 ecco la finestra di lancio

Zenless Zone Zero è in arrivo su Xbox Series XS: il lancio è fissato per il mese di giugno 2025, in concomitanza con l’aggiornamento 2.0, che inaugurerà la seconda stagione del gioco. Sebbene Hoyoverse non abbia ancora rivelato una data precisa, il calendario degli aggiornamenti — che seguono un ciclo di sei settimane — lascia intuire un’uscita intorno al 4 giugno, giorno più probabile per il debutto sulle console Microsoft.Il gioco sarà scaricabile gratuitamente e porterà con sé il sistema di cross-progression, permettendo ai giocatori di proseguire la propria avventura con lo stesso account utilizzato su PC, PS5 o mobile. Inoltre, chi possiede Xbox Game Pass Ultimate potrà giocarci anche in streaming tramite Xbox Cloud Gaming. Dal punto di vista tecnico, la versione Xbox promette un’esperienza di alto livello: supporto alla risoluzione 4K nativa, 60 fotogrammi al secondo, HDR, Ray Tracing con DirectX e piena integrazione con la vibrazione dei controller. Game-experience.it - Zenless Zone Zero è in arrivo su Xbox Series X|S con la versione 2.0, ecco la finestra di lancio Leggi su Game-experience.it Hoyoverse ha annunciato cheè insuXS: ilè fissato per il mese di giugno 2025, in concomitanza con l’aggiornamento 2.0, che inaugurerà la seconda stagione del gioco. Sebbene Hoyoverse non abbia ancora rivelato una data precisa, il calendario degli aggiornamenti — che seguono un ciclo di sei settimane — lascia intuire un’uscita intorno al 4 giugno, giorno più probabile per il debutto sulle console Microsoft.Il gioco sarà scaricabile gratuitamente e porterà con sé il sistema di cross-progression, permettendo ai giocatori di proseguire la propria avventura con lo stesso account utilizzato su PC, PS5 o mobile. Inoltre, chi possiedeGame Pass Ultimate potrà giocarci anche in streaming tramiteCloud Gaming. Dal punto di vista tecnico, lapromette un’esperienza di alto livello: supporto alla risoluzione 4K nativa, 60 fotogrammi al secondo, HDR, Ray Tracing con DirectX e piena integrazione con la vibrazione dei controller.

