Osimhen allo scoperto | l’annuncio sul futuro è un indizio per il Napoli

Osimhen, attaccante di proprietà della SSC Napoli in prestito al Galatasaray, ha parlato anche del suo futuro nelle dichiarazioni rilasciate ai media turchi.L’attenzione in casa Napoli è tutta per questa volata finale che potrebbe valere uno Scudetto: tra gli azzurri c’è la consapevolezza di poter essere nelle condizioni di crederci, con la speranza che si possa far meglio dell’Inter in queste ultime sette partite che separano la Serie A dalla conclusione. In queste settimane, non c’è spazio per pensare al futuro, anche se una piccola finestra va tenuta comunque aperta, considerando che bisogna farsi trovare pronti per le sfide future.Non è affatto un mistero che, per quanto riguarda la situazione legata al calciomercato, la cessione a titolo definitivo di Victor Osimhen potrebbe aiutare e non poco i partenopei, chiamati a una sessione estiva importante per assecondare le volontà di Antonio Conte e le necessità di essere competitivi su molteplici fronti. Spazionapoli.it - Osimhen allo scoperto: l’annuncio sul futuro è un indizio per il Napoli Leggi su Spazionapoli.it Victor, attaccante di proprietà della SSCin prestito al Galatasaray, ha parlato anche del suonelle dichiarazioni rilasciate ai media turchi.L’attenzione in casaè tutta per questa volata finale che potrebbe valere uno Scudetto: tra gli azzurri c’è la consapevolezza di poter essere nelle condizioni di crederci, con la speranza che si possa far meglio dell’Inter in queste ultime sette partite che separano la Serie A dalla conclusione. In queste settimane, non c’è spazio per pensare al, anche se una piccola finestra va tenuta comunque aperta, considerando che bisogna farsi trovare pronti per le sfide future.Non è affatto un mistero che, per quanto riguarda la situazione legata al calciomercato, la cessione a titolo definitivo di Victorpotrebbe aiutare e non poco i partenopei, chiamati a una sessione estiva importante per assecondare le volontà di Antonio Conte e le necessità di essere competitivi su molteplici fronti.

