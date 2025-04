Imprenditore bresciano atterra sulle piste con l’elicottero perché ho voglia di sciare e non ho tempo | multa record da 2 000 euro

sciare si alza all’alba, affronta code in tangenziale e parcheggi ghiacciati. E poi c’è lui: un Imprenditore bresciano di 65 anni che, giovedì mattina, ha deciso che il tempo è denaro e che la neve non aspetta. Così, senza tanti complimenti, ha preso il suo elicottero, ha sorvolato le Dolomiti e si è posato con nonchalance a 2.400 metri, proprio accanto alle piste del Grostè, nel comprensorio di Madonna di Campiglio. Una discesa non convenzionale Scarpone ai piedi, sci in spalla, è sceso dal velivolo come se fosse il più normale dei parcheggi. Ha infilato gli attacchi e via, giù per la pista. Ma né il cielo né le montagne, si sa, sono terre di nessuno. E i carabinieri, impegnati nelle operazioni di “vigilanza e soccorso piste”, dopo essersi ripresi dallo stupore lo hanno fermato, identificato e gli hanno chiesto conto dell’atterraggio. Ilgiorno.it - Imprenditore bresciano atterra sulle piste con l’elicottero perché “ho voglia di sciare e non ho tempo”: multa record da 2.000 euro Leggi su Ilgiorno.it Brescia – C’è chi persi alza all’alba, affronta code in tangenziale e parcheggi ghiacciati. E poi c’è lui: undi 65 anni che, giovedì mattina, ha deciso che ilè denaro e che la neve non aspetta. Così, senza tanti complimenti, ha preso il suo elicottero, ha sorvolato le Dolomiti e si è posato con nonchalance a 2.400 metri, proprio accanto alledel Grostè, nel comprensorio di Madonna di Campiglio. Una discesa non convenzionale Scarpone ai piedi, sci in spalla, è sceso dal velivolo come se fosse il più normale dei parcheggi. Ha infilato gli attacchi e via, giù per la pista. Ma né il cielo né le montagne, si sa, sono terre di nessuno. E i carabinieri, impegnati nelle operazioni di “vigilanza e soccorso”, dopo essersi ripresi dallo stupore lo hanno fermato, identificato e gli hanno chiesto conto dell’ggio.

