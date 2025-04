Calciomercato Juve annuncio del bomber | esce allo scoperto sul suo futuro Novità sull’obiettivo dei bianconeri

Calciomercato Juve, annuncio del bomber: cosa ha detto sul suo futuro Victor Osimhen. Le ultimissime

Il Calciomercato Juve rimane vigile su Victor Osimhen. Alla TV locale turca NTV, l'attaccante del Galatasaray in prestito dal Napoli è tornato a parlare del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.

Calciomercato Juve – «Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia. Verrà presa la decisione migliore per tutti. Ma il Galatasaray resterà per sempre nel mio cuore».

