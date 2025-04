Scontro ambulanza-auto in via Rigolli due feriti

ambulanza in sirena si scontra con un’auto. Incidente senza gravi conseguenze poco dopo le 10 di sabato 12 aprile lungo via Rigolli, all’altezza di un distributore di carburante. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, un’ambulanza della Croce Bianca - che a. Ilpiacenza.it - Scontro ambulanza-auto in via Rigolli, due feriti Leggi su Ilpiacenza.it in sirena si scontra con un’. Incidente senza gravi conseguenze poco dopo le 10 di sabato 12 aprile lungo via, all’altezza di un distributore di carburante. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, un’della Croce Bianca - che a.

