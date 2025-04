Milan Theo Hernandez finalmente libero! Strada chiara per il futuro

Milan, Theo Hernandez è stato tra i protagonisti positivi della vittoria dei rossoneri contro l'Udinese. Le pagelle e l'analisi della sua gara

Milan - Orlando duro : “Leao e Theo - bel pacchetto e si deve comprare bene”

Massimo Orlando ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Poi il pensiero molto chiaro su cosa fare di Rafael Leao e di Theo Hernandez

Milan-Parma - Conceicao : “Theo e Leao? Sono scelte dell’allenatore”

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Parma, partita della 22^ giornata della Serie A 2024-2025

Udinese-Milan - Conceicao : “Theo tra i migliori al mondo. Complimenti al pubblico”

Sérgio Conceicao, tecnico rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

(Lo segnala gazzetta.it:) Theo Hernandez, il Milan cambia modulo e lui ne approfitta: a segno dopo 3 mesi - Nel poker inflitto all'Udinese il francese si riscopre devastante in fase offensiva. Per i fantallenatori che hanno creduto in lui sono in arrivo altri bonus?

(A riportarlo è msn.com:) Milan, Conceicao vara la difesa a 3 per liberare Theo Hernandez: le ultime verso l'Udinese - Lo spettacolo offerto da Milan e Fiorentina nell`ultimo turno di campionato, con il pirotecnico 2-2 finale, ha divertito gran parte del pubblico accorso allo stadio.

() Il Milan cala il poker: 4-0 all'Udinese nel segno di Leao, Pavlovic, Theo e Reijnders - Una vittoria rotonda per il Milan. La squadra di Sergio Conceiçao tenta la rimonta europea superando 4-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium. Sblocca.