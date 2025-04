Stefano Conti incubo senza fine a Panama | assolto e libero ma non può tornare in Brianza

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 12 aprile 2025 – E' un incubo senza fine quello del brianzolo Stefano Conti a Panama. assolto dalle accuse di di traffico di esseri umani e liberato resta ancora "prigioniero" nel paese Centro Americano e senza la possibilità di rientrare in Italia. E' quanto annunciano i suoi difensori Valter Biscotti e Vincenzo Randazzo: "Il tribunale di Panama stanotte ha stabilito che Stefano Conti, assolto in primo grado e per più di 400 giorni detenuto nel famigerato carcere di La Joya, non potrà lasciare il Paese. È ora che chi di dovere si faccia carico del problema". Stefano Conti libero dopo 423 giorni di carcere duro a Panama. Cadute tutte le accuse contro il trader brianzolo "Prigioniero" fino all'Appello "Il tribunale panamense ha deciso che il nostro connazionale non potrà tornare in Italia fino al processo di appello.

