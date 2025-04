La Promessa Anticipazioni 12 Aprile | Scontro Finale tra Santos e Lope per Vera!

Promessa? La puntata del 12 Aprile si preannuncia infuocata, con un triangolo amoroso che giunge a un punto di svolta. Preparati a colpi di scena e rivelazioni inaspettate! La resa dei conti: Santos e Lope faccia a facciaLa tensione è palpabile tra Santos e Lope, eterni rivali in amore per Vera. Il loro confronto, carico di risentimento e passione, sarà interrotto bruscamente da Petra, pronta a seminare zizzania e a complicare ulteriormente la situazione. Riusciranno i due contendenti a risolvere le loro divergenze o Petra approfitterà della situazione? Jana e Curro: un amore ritrovato?In un momento di tenerezza, Jana e Curro si riavvicinano con un abbraccio che scalda il cuore. Ma la loro felicità sarà destinata a durare o nuove ombre si profileranno all'orizzonte? Scopri cosa succederà tra i due innamorati! Martina e il Conte: un matrimonio di convenienza?La vicenda di Martina sconvolge Margarita, che riceve un consiglio spiazzante da Cruz: proporre alla nipote di accettare il matrimonio con il Conte.

