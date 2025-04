Regime fiscale enti Terzo settore audizione di Bellucci

audizione del vice ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci (foto), sul riconoscimento in sede europea del Regime fiscale in favore degli enti del Terzo settore.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14.30, presso l’aula della Commissione Affari sociali.L'articolo Regime fiscale enti Terzo settore, audizione di Bellucci L'Opinionista. Lopinionista.it - Regime fiscale enti Terzo settore, audizione di Bellucci Leggi su Lopinionista.it ROMA – Mercoledì 16 aprile le Commissioni Finanze e Affari sociali della Camera dei Deputati svolgono l’del vice ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa(foto), sul riconoscimento in sede europea delin favore deglidel.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14.30, presso l’aula della Commissione Affari sociali.L'articolodiL'Opinionista.

