Sentenza Turetta Gino Cecchettin | Aggiunto dolore al dolore

Giulia Cecchettin - la sorella Elena : “Sentenza di Turetta segna un precedente terribile”

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, critica la sentenza dei giudici che hanno condannato all’ergastolo Filippo Turetta secondo cui non c’è l’aggravante della crudeltà e dello stalking. “Una ...

Sentenza Turetta - parla Elena Cecchettin : “Il non riconoscimento della crudeltà segna un terribile precedente”

Filippo Turetta non avrebbe voluto prolungare le sofferenze di Giulia Cecchettin, ma avrebbe inferto le numerose coltellate per "inesperienza", ovvero non avendo la capacità di colpire per causare ...

Filippo Turetta - interviene Giulia Bongiorno : “Sentenza sbagliata - così la crudeltà verrebbe applicata solo ai killer professionisti”

Giulia Bongiorno, penalista e presidente della commissione Giustizia del Senato, intervistata dal Corriere della Sera, interviene sul caso Filippo Turetta con parole nette: l’aggravante della ...

