Ordinanza per il decoro di vetrine e negozi sfitti nel centro di San Bonifacio

Bonifacio Fulvio Soave ha emanato un'Ordinanza per disciplinare lo stato delle vetrine e degli immobili commerciali sfitti o inutilizzati nel centro cittadino. L’obiettivo è migliorare la qualità degli spazi pubblici e privati, contrastare situazioni di incuria e abbandono e. Veronasera.it - Ordinanza per il decoro di vetrine e negozi sfitti nel centro di San Bonifacio Leggi su Veronasera.it Il sindaco di SanFulvio Soave ha emanato un'per disciplinare lo stato dellee degli immobili commercialio inutilizzati nelcittadino. L’obiettivo è migliorare la qualità degli spazi pubblici e privati, contrastare situazioni di incuria e abbandono e.

Potrebbe interessarti anche:

I fondi sfitti diventano vetrine. E i centri storici si riqualificano

Recuperare e valorizzare i fondi sfitti del centro storico di San Casciano e delle frazioni con attività di artigianato. È questo lo scopo dell’accordo che vede protagonisti il Comune e la Cna del ...

Autobus della Mom in retromarcia contro le auto e le vetrine dei negozi di via Colombo : si è trattato di un errore umano

CONEGLIANO (TREVISO) - L?autobus che alla fine di dicembre si era schiantato in retromarcia contro le auto e le vetrine dei negozi di via Colombo non aveva alcun problema tecnico. E alla luce...

Vetrine addobbate e lettere d'amore nel giorno di San Valentino in corso Vittorio Emanuele II [FOTO]

Corso Vittorio Emanuele II a Pescara sarà il palcoscenico degli innamorati venerdì 14 febbraio in occasione della giornata di San Valentino. Un evento organizzato da “Gli amici di Corso Vittorio ...

Ordinanza per il decoro di vetrine e negozi sfitti nel centro di San Bonifacio. Decoro urbano: vietato esporre merci sul suolo pubblico e fuori dai negozi cittadini. Terni, multe fino a 500 euro ai titolari di negozi sfitti tenuti in abbandono o sporchi. Dal 12 febbraio l'ordinanza per il decoro delle vetrine. Per le vetrine di San Valentino un concorso e un'ordinanza. Negozi sfitti a Tolentino, ordinanza per le vetrine: dopo cento controlli cinque le multe. Negozi sfitti e vetrine spente: le proposte di Ceraso per rilanciare il decoro e l'immagine del centro storico. La tassa di soggiorno come possibile aiuto. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di laprovinciapavese.gelocal.it:) Negozi sfitti ma puliti L’ordine del Comune che minaccia multe - Da oggi fino alla fine della Sensia «per rispettare il decoro urbano». Regole ferree, altrimenti sanzioni da 100 euro ...

(Come si legge su laprovinciapavese.gelocal.it:) Il Pd: «Le multe non risolvono il problema dei negozi chiusi» - «Decoro sì, ma non basta: Voghera ha bisogno di visione, non solo di multe». Ribatte così Alessandra Bazardi, segretario del Pd vogherese, all’ordinanza emessa dalla sindaca Paola Garlaschelli con cui ...

(Lo segnala msn.com:) Negozi sfitti a Tolentino, ordinanza per le vetrine: dopo cento controlli cinque le multe - TOLENTINO Vetrine e decoro urbano, emesse 5 sanzioni su 100 ... La misura era stata avviata lo scorso anno quando il Comune emise un’ordinanza per invitare alla collaborazione i proprietari ...