A 25 anni suora lascia tutto per scoprire l’unica cosa che conta davvero – Video

Come può una giovane, di soli 25 anni, decidere di farsi suora e dedicare completamente la sua vita al Signore? Questa è la domanda che è stata posta a Rachele. La giovanissima suor Rachele racconta come e perché ha deciso di compiere questo importantissimo passo per la sua vita. Cambiarla totalmente e scegliere di dire sì.

